Неизвестная Волочкова: как знаменитая балерина помогает Донбассу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Анастасия Волочкова на своем дне рождения раскрылась с неизвестной доселе стороны.

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» выступило с инициативой: движение приглашает звезд шоу-бизнеса, культуры и искусства принимать участие в гуманитарных миссиях, чтобы помогать добровольческим формированиям, ВС РФ, жителям Донбасса. Об этом рассказал председатель движения, доброволец СВО, ветеран боевых действий Ильдар Резяпов, который посетил мероприятие по случаю дня рождения заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой.

«Со своей стороны мы гарантируем безопасность, будем сопровождать. Необходимо — я сам лично приеду, хоть я и полевой командир», — отметил ветеран.

«Мой вклад будет творческий, для тех, кто здесь. Я здесь, правда, важнее. Но я с вами готова идти в бой, в огонь, воду и медны трубы», — поддержала добровольца Волочкова.

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Ильдар Резяпов отметил, что вклад заслуженной артистки в деятельность движения — особенный.

«Вы — первый человек, который поддержал нас, который войдет в особый штаб гуманитарной помощи Донбассу. Это действительно для нас — для ветеранов, для военнослужащих, для добровольцев — большой патриотический шаг, искренний патриотический шаг. Вы пошли навстречу и показываете тем самым большой пример обществу, звездам, деятелям культуры и искусства. Это очень благородно», — поблагодарил Волочкову глава общественного движения «Ветераны России».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкова высказалась о покинувших РФ артистах и как относится к спецоперации.