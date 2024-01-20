«Ликуйте»: кого сыграет Милош Бикович в американском сериале «Белый лотос»

Бикович может сыграть русского тренера по йоге в сериале «Белый лотос»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Уже в феврале сербский актер с российским гражданством улетит в Таиланд на съемки.

Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович в третьем сезоне американского комедийно-драматического сериала «Белый лотос» сыграет русского тренера по йоге. Об этом сообщил Telegram-канал «Антиглянец» со ссылкой на источник.

«Все, кто шутил, что он сыграет русского, — ликуйте: говорят, что он-таки сыграет русского. Тренера по йоге, если конкретнее», — говорится в сообщении.

Вместе с тем известно, что Бикович стал одним из пяти новых актеров, пополнивших команду проекта. Кроме одного из самых популярных артистов России и Сербии, в третьем сезоне сериала появятся Кристиан Фридель, Моргана О’Рейли, Лек Патравади и Шалини Пейрис.

Съемки стартуют уже в феврале в Таиланде, первые два сезона снимались на курортах на Гавайях и в Италии. Премьера сериала «Белый лотос» состоялась в 2021 году на канале HBO.

Первый сезон был посвящен похождениям гостей и сотрудников отеля вымышленной сети «Белый лотос» на Гавайях. Впоследствии шоу было решено продолжить в формате антологии.

Действие второго сезона разворачивалось в отеле «Белый лотос» на Сицилии. Единственными актерами, которые снялись в обоих сезонах, стали Дженнифер Кулидж и Джон Гриз.

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