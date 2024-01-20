«Узнали»: в Германии разгорелся скандал из-за статуи «голой Меркель»

Bild: немцы увидели в статуе голой женщины в Гамбурге схожесть с Меркель

Фото: Reuters / MICHELE TANTUSSI

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Кто стоит за этой выходкой, доподлинно неизвестно.

Жители Гамбурга узнали в сидящей на одном из контейнеров рядом с театром «Талия» статуе бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«В Гамбурге появилась статуя голой женщины. Горожане узнали в ней Ангелу Меркель», — говорится в материале.

До этого монумент, как отмечается, использовался в качестве декорации в культурном учреждении. По информации издания, статую позднее продали владельцу комплекса зданий, где находится театр.

Голову «Меркель» к фигуре, по всей вероятности, приделал как раз он. На фоне этого в Германии разгорелся скандал, а некоторые общественные деятели даже отмечают, что такие акции приводят к снижению значимости политики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на родине певицы Шакиры появилась скульптура в ее честь. Бронзовую статую высотой более шести метров установили в родном городе артистки — колумбийской Барранкилье.