Избирательный штаб Путина получил более 12 тысяч обращений со всей России

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Данными по этой теме поделился Владимир Машков.

Более 12 тысяч пожеланий и предложений от граждан поступило в приемную избирательного штаба главы государства, кандидата в президенты России Владимира Путина с 9 января. Об этом сообщил сопредседатель штаба политика, народный артист России Владимир Машков.

«На данный момент уже более 12 тысяч предложений и пожеланий от граждан по всей России поступили во все общественные приемные», — сказал он.

Отмечается, что 20 января Машков и еще один сопредседатель избирательного штаба Путина — главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко — провели встречу с гражданами в общественной приемной при штабе.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.

Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта. Известно, что Путин среди всех кандидатов в президенты стал первым, кто подал все необходимые документы в ЦИК для участия в предвыборной гонке.

Ранее 5-tv.ru писал, что сопредседатель предвыборного штаба главы государства, кандидата на выборах президента России Владимира Путина, спикер Народного совета ДНР Артем Жога принял участие в собрании с активистами региона, в рамках которого обещал передать российскому лидеру просьбу молодежи о встрече.