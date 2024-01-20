Гладков: украинский дрон-камикадзе атаковал село под Белгородом

Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

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В результате происшествия пострадавших, к счастью, нет.

Дрон-камикадзе, запущенный украинскими террористами, атаковал село под Белгородом. Эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что речь идет о населенном пункте Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Дрон атаковал окраину села.

«После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и аварийные службы», — значилось в заявлении Гладкова в Telegram-канале.

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Почти сразу после этого стало известно об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны украинских террористов. По информации Гладкова, в этом регионе в результате ЧП также никто не пострадал. Есть лишь незначительные повреждения зданий.