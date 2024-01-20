Выстрелите моим прахом из пушки: ТОП-5 необычных завещаний знаменитостей

Фото: Матвеев Эмиль / ТАСС

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Некоторые из представленных в этом списке звезд пока живы, но уже изложили нестандартные пожелания на случай смерти.

Склонные к оригинальности и ярким эффектам звезды порой могут сделать шоу даже из собственных похорон. Для этого при жизни они озвучивают или прописывают свои пожелания, которые впоследствии выполняются после их смерти. 5-tv.ru публикует самые необычные предсмертные завещания знаменитостей.

Фрэнк Синатра

Американский певец и актер любил пошутить, и был мастак повеселиться. В завещании самый известный в мире крунер потребовал, чтобы в его гроб положили бутылку виски, зажигалку Zippo и десять центов «на случай экстренных звонков». Фрэнк Синатра скончался 14 мая 1998 года от инфаркта миокарда в возрасте 82 лет. Его похоронили рядом с отцом и матерью на кладбище города Катидрал-Сити, штат Калифорния. Надпись на надгробии звезды гласит: «Все лучшее впереди».

www.globallookpress.com / Globe Photos

Хантер Томпсон

Писатель и родоначальник жанра гонзо-журналистки всегда отличался экспрессивностью. Это можно проследить по его автобиографическим романам и снятым по ним фильмам, таким как «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Ромовый дневник». Главные роли в обеих картинах исполнил друг Томпсона, актер Джонни Депп. Он же взял на себя расходы по исполнению завещания автора после его самоубийства в 2005 году. При жизни Хантер заявил в одном из интервью, что хотел бы устроить для своих друзей «посмертную вечеринку» с развеиванием собственного праха из пушки. Прахом писателя действительно выстрелили из специального оружия, поднятого на 46-метровую высоту.

ТАСС

Дмитрий Хворостовский

Оперный певец ушел из жизни 22 ноября 2017 года после двух с половиной лет борьбы с раком мозга. Последние 20 лет баритон жил в Великобритании и России. Большую часть времени он проводил в Москве, но не забывал и о своей малой родине — Красноярске. Перед смертью Хворостовский пожелал, чтобы его кремировали, а прах разделили на две части. Одну капсулу с прахом захоронили в Москве, на Новодевичьем кладбище. Вторую, согласно завещанию звезды, доставили в Красноярск и заложили на территории Сибирского государственного института искусств. Ныне учебное заведение носит имя выдающегося вокалиста.

Facebook.com/ Hvorostovsky

Ким Кардашьян

Знаменитая на весь мир американская фотомодель, актриса, бизнес-леди и жена рэпера Канье Уэста пока не собирается умирать. Однако инструкцию родным на этот счет она уже оставила. Многие считают Кардашьян эталоном красоты, ее одежды и формы вызывают зависть многих женщин. Светская львица знает это и не собирается занижать планку, даже после смерти. В завещании она в мельчайших деталях расписала свой внешний вид во время похорон: укладку, макияж, маникюр и так далее. Документ оформлен у нотариуса.

Instagram* / kimkardashian

Микки Рурк

69-летний актер тоже не торопится на тот свет, но уже выбрал место захоронения своего тела. В сентябре прошлого года Микки Рурк заявил, что не хочет упокоиться на территории США. Помощник голливудской звезды Дмитрий Корнейчук показал шефу фото украинского села Загорцы Хмельницкой области, где живет его бабушка и похоронен дедушка. Актеру понравилась эта идея, и спустя год он не забыл о том разговоре. На днях Корнейчук прилетел в Загорцы и подыскал для Рурка подходящее место на кладбище.

www.globallookpress.com / MediaPunch/face to face

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