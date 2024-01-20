«Надеюсь еще пожить»: Лужина рассказала о проблемах с сердцем, доставшихся по наследству
Актриса Лариса Лужина страдает из-за мерцательной аритмии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress, Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
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Актриса призналась, что ее здоровье в силу возраста оставляет желать лучшего.
Народная артистка РСФСР Лариса Лужина вынуждена была обратиться за медицинской помощью, чтобы проверить и подлечить свое слабое сердце. Об этом актриса рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.
Лариса Лужина обратилась в госпиталь имени Вишневского в конце прошлого года ради обследования и пробыла там неделю. Актриса признается, что у нее всегда было слабое сердце и считает, что это наследственность, переданная ей от матери, которая ушла из жизни после перенесенного сердечного приступа.
«У меня действительно сердце, но оно у меня уже давно больное… Я была в госпитале вот сейчас, до Нового года, просто поставили, выбрали медикаменты, чтобы поддерживать ритм сердечный», — рассказывает 84-летняя Лариса Лужина.
При этом актриса уверяет, что чувствует себя «более-менее прилично».
«Давление нормальное. Ну, ритм немножко усиленный, потому что там „мерцалка“ как будто. Но что делать, это уже возраст. Я уже к этому так отношусь. Не то, что я вот сейчас прямо умираю. Нет, пока я еще надеюсь пожить», — говорит Лариса Анатольевна.
Лужина признается, что до сих пор принимает лекарства для поддержания правильного ритма сердца и соблюдает остальные рекомендации врачей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Лужина раскрыла размер своей пенсии.