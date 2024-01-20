Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov

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Пока украинские войска терпят поражение на поле боя, наше вооружение совершенствуется.

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сделали бесполезными беспилотники Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Business Insider.

«Их эффективность значительно падает по мере того, как системы радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России становятся мощнее», — говорится в публикации.

Украинские боевики используют БПЛА и дроны гражданского назначения в зоне боевых действий, модифицируя их под военные нужды. Из-за дефицита боеприпасов для артиллерии эти обновленные аппараты стали одним из главных видов вооружения ВСУ. При этом обычные дроны уже непригодны для применения, поскольку совершенствуются российские средства РЭБ.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

До этого конгрессвумен Марджони Тейлор Грин уличила США в желании продолжить конфликт в Незалежной. По ее словам, украинский президент Владимир Зеленский просил на форуме в Давосе о мирных переговорах, но Вашингтон наплевал на это.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали мирные кварталы Горловки, в результате чего жители остались без квартир.