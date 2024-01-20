РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Alfred Schauhuber

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В компании отреагировали на нашумевшую историю, когда проводница решила избавиться от бездомного, по ее ошибочному мнению, четырехлапого пассажира.

Руководством РЖД принято решение изменить правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. Изменения в документы внесут после того, как стало известно о гибели кота Твикса, которого проводница выкинула на мороз в Кирове.

Нашумевшая история произошла 11 января, а сегодня получила печальное продолжение. Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург заметила в вагоне кота, посчитала его бездомным и выкинула на мороз. Хотя, к слову, животное ехало с родственником своего хозяина, для него был куплен соответствующий билет.

Утром 20 января стало известно, что Твикс найден мертвым. Теперь хозяин кота Эдгар Гайфуллин намерен по закону наказать проводницу и собирается обратиться в прокуратуру.

В РЖД уже заявили о том, что по факту проведут служебную проверку, и принесли извинения на инцидент. К тому же, чтобы исключить возможность повторения подобных ситуаций, в компании решили внести изменения в документы, касающиеся правил перевозки домашних животных.

«Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — сообщает РЖД.

Собственную служебную проверку провели и в компании-перевозчике АО «ФПК», результаты которой опубликованы в официальном Telegram-канале. По информации перевозчика, к проводнице обратились другие пассажиры, которые заметили, как по коридору ходит без присмотра чей-то кот. Пройдя по вагону, она не нашла хозяев и решила выпустить животное, посчитав, что он мог проникнуть в поезд во время остановки на станции.

«Хозяин кота обратился к проводнику лишь спустя десять часов после отправления со станции Киров. Претензий к работникам поездной бригады у него не было», — подчеркивают в компании.

ФПК также отметили, что сожалеют о гибели Твикса и приносят извинения владельцу животного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что именно произошло с котом Твиксом, выкинутым из поезда.