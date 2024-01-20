Смерть была страшной: что произошло с котом Твиксом, выкинутым из поезда

Фото, видео: ВКонтакте / Ольга Кудряшова / id94099594; 5-tv.ru

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Семья хвостатого намерена добиться наказания виновных.

Хозяин кота по кличке Твикс, которого проводница выкинула из вагона поезда на мороз, Эдгар Гайфуллин подтвердил, что его любимец умер. Рассказал он об этом в беседе с 5-tv.ru.

Рыжего кота обнаружили мертвым утром 20 января. Ухо хвостатого оказалось отморожено, лапы стерты, а на животе нашли рваные раны. Вероятно, он подрался с собаками. Изначально Эдгар сомневался в смерти.

«Сделаем все, чтобы виновные были наказаны… Да, кота опознали, это наш кот», — сказал он.

Эдгар подчеркнул, что намерен обратиться в прокуратуру, подаст заявление в связи с жестоким обращением с животным.

Все произошло 11 января на станции в Кирове. Как рассказал Эдгар, Твикса вез его родственник на поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. На животное был оформлен необходимый билет. Однако в какой-то момент кот выбежал из купе и был пойман в коридоре проводницей. Женщина, посчитав его бездомным, выбросила Твикса из вагона на мороз во время очередной остановки.

Ранее 5-tv.ru писал, что рыжего кота, похожего на выброшенного из поезда Твикса, нашли, но мертвым.