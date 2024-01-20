Плита не понадобится: рецепт сливочно-шоколадного торта без выпечки к вечернему чаю

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Приготовление займет всего около получаса.

Всем зачастую хочется порадовать себя лакомым и необычным десертом. Однако далеко не всегда есть время на сложные кулинарные шедевры, а магазинные кондитерские изделия редко впечатляют особенным и ярким вкусом. Рецептом несложной и нежной сладости поделились в издании utro.ru.

Аппетитный торт возможно приготовить и без выпечки. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

300 граммов песочного печенья

300 граммов жирной сметаны

100 граммов сахарного песка

40 граммов какао

несколько ягод или орешков для украшения

Сперва необходимо приготовить сливочно-шоколадный крем. В глубокой емкости смешайте сметану, сахар и какао, далее взбейте все ингредиенты миксером на небольшой скорости. Оставьте получившуюся смесь «отдохнуть» на десять минут.

Теперь нужно «собрать» тортик. Застелите силиконовую форму или же специальный поднос пищевой пленкой. Затем начните выкладывать первым слоем печенье, после хорошо смазывая его кремом. Последний слой должен быть кремовый.

Дайте торту «остыть» в холодильнике — он должен простоять около трех часов. Перед подачей на стол промажьте десерт оставшимся кремом и посыпьте его измельченным печеньем. Украсьте лакомство ягодами или орехами.

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