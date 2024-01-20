Всего один ингредиент сделает шарлотку нежной как суфле

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Теперь бисквит яблочного пирога всегда будет мягким и воздушным.

Во многих российский семьях шарлотка — это всеми любимое блюдо, которое быстро и несложно готовится. Простой рецепт позволяет порадовать своих домашних вкусным десертом в любое время года. Знаком пирог большинству с самого детства. Он напоминает об уютных домашних вечерах, когда все собирались за одним столом, чтобы провести время с родными и близкими. Как улучшить привычную шарлотку и сделать ее еще вкуснее, рассказали в издании utro.ru.

К большому сожалению, несмотря на все старания, порой семейный пирог получается немного суховатым. Именно поэтому сравнивать его с ресторанными десертами бывает сложно. Однако все умения приходят с опытом: существует особенный способ, как сделать блюдо нежнее. Вместо сухого бисквита к чаю будет подано нежное лакомство, больше похожее на суфле.

Необходимо добавить лишь один ингредиент — речь идет о творожно-сметанной смеси. Попробуйте соединить творог и немного сметаны. Должна получиться однородная консистенция весом около 100 граммов. Такого количество хватит для традиционной порции шарлотки.

После как обычно взбейте яйца с сахаром, добавьте муку и «секретный» ингредиент. Затем привычным способом нарежьте яблоки и залейте их тестом. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте блюдо около 40 минут.

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