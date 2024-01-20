Проблема в голове: ТОП-3 причины, почему пластические операции могут пойти не по плану

Фото: www.globallookpress.com / Guillaume Bonnefont

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Почему знаменитости все чаще прибегают к вмешательствам, которые могут быть опасны для здоровья?

Пластической хирургии как отрасли медицины уже более 200 лет. Трудно поверить, но первая профессиональная ринопластика была проведена еще 1814 году. Джозеф Карпю, британский хирург, официально признан первым Пигмалионом, улучшившим внешность пациента. Так зародилась индустрия красоты со скальпелем в руках.

С тех пор пластическая хирургия претерпела ряд существенных изменений. Сегодня вмешательство может себе позволить практически каждый второй клиент, но не все из них идут пациенту на пользу. В некоторых случаях и вовсе риск возрастает настолько, что процедура выходит из-под контроля.

В беседе с порталом dni.ru пластический хирург Гузаль Исамутдинова созналась, что результаты эстетических операций далеко не всегда оправдывают ожидания пациента. Итог нередко зависит от совокупности целого ряда факторов, начиная от исходных данных и заканчивая генетической предрасположенностью. По словам специалиста, недовольство итоговым результатом у клиента не всегда указывает на непрофессионализм того или иного доктора.

Если результат пластической операции не соответствует ожиданиям пациента из-за некачественной работы врача, ошибки в процессе или других аспектов, то он имеет право обратиться за компенсацией или исправлением проблемы. Однако доказательства вины или недостатков в работе врача могут потребовать дополнительной экспертизы и рассмотрения в суде.

Иногда, по словам Исамутдиновой, случается так, что пациент недоволен результатом операции не из-за ошибки хирурга. Чаще всего проблема «сидит» в голове у человека, решившегося на пластическую операцию. Пациенты убеждены, что после преображения их жизнь разительно изменится. Когда этого не происходит, человек впадает в депрессию и винит во всем лечащего врача.

Чтобы не стать жертвой неудачной пластической хирургии, доктор советует придерживаться трех правил. Клиент обязан грамотно оценивать последствия преображения. Попытайтесь определить, является ли ваше желание изменить свою внешность результатом внутреннего давления или влияния внешних факторов.

Во-вторых, важно соблюдать меру. Человек, который с помощью пластической хирургии «убирает» причину своих комплексов, становится уверенней в себе, но слишком частые визиты к специалистам принесут обратный эффект.

В третьих, следует смотреть на вещи реально. Отнюдь не всем суждено стать писаными красавицами по щелчку пальца.

Ранее 5-tv.ru писал, в каких случаях пластический хирург может отказаться от вмешательства.