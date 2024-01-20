«Люди чувствуют»: раскрыт секрет успеха политики России и лично Путина

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

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Уровень доверия к главе государства постоянно растет.

Уровень доверия и одобрения работы главы государства, кандидата в президенты России на выборах в 2024 году Владимира Путина не изменяется благодаря тому, что наш лидер много работает и тем самым обеспечивает развитие страны. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистом KP.RU.

«При наличии все-таки неизбежный каких-то проблем люди все-таки чувствуют на себе результаты этой работы. <…> Благодаря ежедневной работе, круглосуточной, зачастую, работе, — удается обеспечивать поступательное развитие страны», — сказал он.

Высокий уровень поддержки Путина говорит об одобрении людьми того, что он делает, подчеркнул Песков. Они чувствуют движение в развитии России, несмотря на появляющиеся сложности, включая пандемии, экономические кризисы, разные санкции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уровень доверия россиян Владимиру Путину достиг 79%. В исследовании приняли участие порядка 1,5 тысячи граждан России в период с 12 по 14 января. При этом 81% респондентов положительно оценивают деятельность президента.

К слову, аналогичный уровень доверия Путину был и в конце 2023 года. Опрос проводился в период с 22 по 24 декабря.