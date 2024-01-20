«Уничтожено прямым попаданием»: ВСУ атаковали мирные кварталы Горловки

Фото, видео: 5-tv.ru

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Украинские неонацисты совершили новую попытку террористической атаки. Повреждения получили сотни домов и автомобилей, есть пострадавшие.

Три человека пострадали в Горловке (Донецкая Народная Республика) при очередном обстреле со стороны ВСУ. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, ранен находившийся на площади Победы молодой человек. Кроме него получили повреждение находившиеся в гостинице неподалеку от эпицентра двое мирных жителей.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru местные жители раскрыли подробности террористической атаки ВСУ по гражданским объектам. Так, по словам местного жителя Николая, обстрел неонацисты начали, стоило лишь жителям города уснуть. Удары по жилым точкам наносились прицельно, с небольшими перерывами. Без крыши над головой остались не только взрослые, но и дети.

«Где-то в полдвенадцатого начался обстрел. До часу с повторами гремело. Потом второй раз. Первый раз, наверно, штуки четыре прилетело. Второй раз в мой дом с той стороны в крышу прямо попало. Вот там, где 55 дом, все посыпалось. Пошел посмотреть, и снова прилет, еле в подъезд успел заскочить», — поведал он.

Из первых уст, по признанию самого Николая, он о пострадавших не слышал, но несколько раз во дворе полуразрушенных домов гремела сирена скорой помощи. Прибывшие на место медики успели осмотреть раненых, а затем уехали.

Другая жительница города, Наталья, стала одной из тех, кто лишился крова над головой. В момент обстрела сама женщина была на работе, в квартире оставался сын.

«Прилетело прямым попаданием, квартира уничтожена. Обстрел начался в начале одиннадцатого, я была в сутках на работе, позвонил ребенок — так и так. Квартира была только после ремонта. Про пострадавших я не знаю, в сводках только читали, говорят, что есть. Много было прилетов», — созналась она.

Ранее 5-tv.ru писал, как снаряд ВСУ попал в одну из квартир в Горловке.