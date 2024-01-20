«Усиливается раздрай»: с какой целью США перекладывают заботы о Киеве на Европу

Фото: Reuters / JULIA NIKHINSON

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В одном из официальных заявлений спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал Украину черной дырой сродни Афганистану. Правда ли, что США готовятся прекратить военную поддержку ВСУ?

Новые призывы Вашингтона выделить новые траншеи Киеву и финансово вложиться в укрепление позиций ВСУ способно обнажить европейский конфликт. Только за последнее время стран, желающих поддерживать убыточную армию Зеленского, становится все меньше: представители крупнейших государств все чаще обращают внимание на проблемы внутри страны, пишет EADaily со ссылкой на политолога Малека Дудакова.

На фоне уже имеющегося обострения ситуации, подчеркивает эксперт, в США зашушукались о возможном камне преткновения в лице Украины. Зеленский с его проблемами, подчеркивает Дудаков, стал для Штатов обузой сродни Афганистану, о чем спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил на одном из заседаний правительства. Таким образом, вслед за европейскими партнерами США пытается избавиться от своего покровительства над Киевом.

Не добавляет оптимизма ситуация на южной границе США. В ближайшие дни Конгресс утвердит краткосрочный бюджет на два месяца вперед — до середины марта, чтобы избежать шатдауна. Украинские транши туда не попадают, их попытаются за эти два месяца согласовать.

«Усиливается раздрай и в Евросоюзе. Франция пообещала Киеву 40 дальнобойных ракет Scalp. Однако объемы военных траншей Парижа невелики — за два года 0,5 миллиарда евро. И они скорее пытаются заставить Германию подчистить остатки своих арсеналов и передать ракеты Taurus. Но Германия уже увязла в рецессии и на фоне бюджетного кризиса не сможет выделять много денег Киеву», — объяснил реальное положение он.

Сама Германия, тем временем, заявила о необходимости готовиться к войне с РФ. Официальный представитель МИД Мария Захарова поползновения немцев высмеяла.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии усомнились в будущем вступлении Украины в НАТО.