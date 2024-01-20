Два британских корабля столкнулись на базе в Бахрейне: момент попал на видео

На базе в Бахрейне столкнулись два минных тральщика ВМС Британии

Фото, видео: Twitter / @MilitaryBanter; 5-tv.ru

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Какие повреждения получили суда?

На базе в Бахрейне произошло столкновение двух минных тральщиков ВМС Великобритании. Об этом сообщает издание UK Defence Journal.

По его данным, корабль Chiddingfold, двигаясь задним ходом, протаранил стоявший у причала Bangor. Второй получил пробоину. Сейчас спецкоманда Королевского флота проводит расследование. Эксперты установят обстоятельства и причины произошедшего.

По данным представителя флота, в результате столкновения никто не пострадал. Другие комментарии об инциденте не даются в связи с расследованием.

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