Фото: Reuters / THOMAS PETER

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С таким заявлением выступил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. При этом каких-либо аргументов сказанному приводить не стал.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул Запад в недостатке оружия у ВСУ и назвал украинское контрнаступление «довольно успешным».

В социальных сетях уже давно появились мемы, высмеивающие выпрашивающих Киев в выпрашивании новое вооружения и денег у Запада. Об этом ему напомнили в ходе недавно интервью. Ермак с критикой интернет-пользователей не согласился.

«Учитывая предоставленные возможности (вооружение, полученное от западных союзников. — Прим. Ред.), контрнаступление прошло довольно успешно», — заявил Ермак в интервью испанской газете Mundo.

В чем именно украинские боевики проявили успех — непонятно. Ведь контрнаступление ВСУ с треском провалилось — инициатива на поле боя перешла России. И это признают на Западе.

Еще в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин отмечал, что российские военные уничтожили 747 украинских танков и почти 2,3 тысячи бронемашин с начала контрнаступления ВСУ. А началось оно в июне 2023-го. Впрочем, продлилась операция киевского режима недолго.

Сейчас же ВСУ испытывают острую нехватку не только в оружии, но и живой силе. На Украине продолжается всеобщая мобилизация. Как украинцев насильно отправляют на фронт — читайте в нашем материале.