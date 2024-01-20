«Не ожидала отпора»: популярность сыграла с Дашко из «Дома-2» в тюрьме злую шутку

Фото: Королевский Олег / ТАСС

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Одна из самых известных участниц «Дома-2» стала участницей разборок в местах не столь отдаленных. Почему стычка с одной из сокамерниц едва не стоила Анастасии Дашко жизни?

Звезду телепроекта «Дом-» Анастасию Дашко не помнит разве что совсем дремучий зритель. Во времена съемок телестройки знаменитость строила любовь с Сэмом Селезневым, а когда после проекта пара распалась уехала к знакомой по телешоу в Челябинск. Там Дашко занялась бизнесом, организовывала стройку. Дела у знаменитости шли не очень, поэтому Дашко согласилась на махинации, которые впоследствии стоили ей свободы.

Дашко провела год в СИЗО, а потом суд приговорил ее за мошенничество к двум годам колонии. Суд учел, что иски потерпевшим на сумму два с половиной миллиона рублей знаменитость возместила и приговорил ее к полутора годам в тюрьме. Дашко надеялась, что после выхода из мест не столь отдаленных она выйдет достаточно быстро, но уже в первые дни ей пришлось столкнуться с серьезными трудностями.

Однажды звезде телестройки пришлось драться с сокамерницей, осужденной за убийство. Подробности стычки Дашко впервые раскрыла в недавнем интервью Анне Яковенко, фрагмент из которого экс-звезда шоу «Дом-2» опубликовала в личном Telegram-канале.

По словам Анастасии, тяжелее всего за время пребывания в неволе ей было адаптироваться к местному контингенту. Известность не добавляла блондинке бонусов. Многим, напротив, хотелось поставить знаменитость на место. Одна из таких стычек едва не стоила Дашко жизни.

«У меня была драка с женщиной, которая сидела по 105-й статье („Убийство“, — Прим. ред.). Как раз прозвенел звонок — значит, надо идти на построение. А тут и повод нашелся, мол, побежала, толкнула… Мы были в гардеробе. Туда никто не заходил больше. Могла ли она снова совершить убийство? Не было такой задачи. Была задача просто воспитать. Она не ожидала отпора и отдачи с моей стороны. Да я и сама от себя не ожидала. Были порваны волосы на голове, были синяки у нее и у меня», — вспомнила Дашко в интервью.

К счастью, взбунтовавшихся женщин удалось быстро усмирить. Пережитое потрясение заставило сокамерниц уважать Дашко, но сама бывшая бизнесвумен созналась: с тех пор она многое поняла и осознала.

«Она была уверена, что я скажу правду, сдам ее надзирателям. И удивилась, когда я поступила иначе. В ее глазах появилось уважение», — призналась она.

Челябинскую колонию Дашко покинула в 2015 году и с тех пор сумела начать новую жизнь, но и по сей день та история вызывает в ней исключительно противоречивые чувства.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дашко признала свои ошибки после тюремного заключения. По ее словам, жизнь за решеткой — днище.