Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Лишь спустя много лет, когда Басков повзрослел и приобрел известность, решился лично рассказать об этом актеру.

Николай Басков в дефицитные годы СССР начал пробовать себя в роли предпринимателя. Будучи юным мальчишкой, он продал духи известному актеру Александру Абдулову. Увлекательную историю в деталях артист рассказал в интервью журналисту Арману Давлетьярову.

Певец рассказал, что увидел Абдулова выходящим из машины. Не растерялся. И подошел к нему предложением, от которого тот просто не смог отказаться.

«Я побежал и говорю: «Дяденька, купите, пожалуйста! Жить не на что! И он, не торгуясь, купил у меня одеколон. С одной стороны, в комиссионке он стол гораздо дороже. Абдулов тоже выиграл», — рассказал музыкант.

Тогда Басков еще не был известным на всю страну. Лишь когда прославился и приобрел статус натурального блондина, рассказал Абдулову при встрече, что тем мальчишкой был он.

«Он очень долго смеялся. Говорил: «Вот видишь, я тебя уже пометил этими театральными деньгами, успехом», — рассказывает певец.

Конечно, теперь Баскову не приходится заниматься подобной деятельностью. Он уважаемый артист — блистает на сцене и дарит позитивные эмоции поклонникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие женщины нравятся Баскову и готов ли он снова жениться.