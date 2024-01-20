«Люблю все большое»: сын Никаса Сафронова страдает гигантоманией

Фото, видео: Instagram* / lukasafronovofficial; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В чем проявляется эта особенность мужчины?

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова страдает гигантоманией. В этом пианист Лука Сафронов-Затравкин признался в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Гигантомания — стремление человека к приобретению, организации или осуществлению чего-либо в неоправданно крупных размерах или масштабах.

Он рассказал, что на Новый год даже приобрел елку, которая не помещалась в квартире. Настолько она была гигантских размеров. Поначалу он решил разместить ее лежа, но затем придумал более хитрый план. Пианист выпилил «самую сочную часть» дерева — середину. По словам артиста, создается ощущение, что дерево растет сквозь весь дом.

«Мало, кто знает, и в сложно поверить, но я страдаю гигантоманией. Мне нравится все большое., в том числе и елка. Не знаю, связано ли это с размером моей ноги, но елка в любом случае у меня очень большая. Она была выше потолка примерно метра на два с половиной. Был вариант положить ее поперек», — отметил Сафронов-Затравкин.

Также пианист считает, что елка и арбуз практически совпадают по запаху.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Сафронов-Затравкин провел новогодние праздники. Мужчина успел побывать в ОАЭ.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ