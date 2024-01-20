Актеру Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Американской звезде может грозить реальный тюремный срок.

Против известного американского актера Алека Болдуина вновь выдвинули обвинения касательно смерти оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщило издание NBC.

Отмечается, что обвинения в непредумышленном причинении смерти артисту предъявило большое жюри в штате Нью-Мексико. Если Болдуина признают виновным, то ему грозит до 18 месяцев тюрьмы.

Адвокаты актера называют происходящее ужасной ошибкой. По их мнению, тот не мог знать, что пуля в оружии была настоящей.

«Он полагался на профессионалов, заверивших его, что в оружии нет боевых патронов. Мы будем оспаривать эти обвинения — и мы победим», — отметили привлеченные юристы.

Трагедия произошла в 2021 году на съемочной площадке вестерна Rust («Ржавчина»). Болдуин во время репетиции выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате инцидента погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.

Сам Болдуин утверждал, что не нажимал на спусковой крючок оружия, а выстрел произошел самопроизвольно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились новые подробности в деле Алека Болдуина. Три человека из съемочной группы рассказали об игнорировании Болдуином мер безопасности.