Фото: Из открытых источников

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Кто еще пополнил список?

Минюст РФ признал иноагентом социолога Григория Юдина*. Список традиционно пополнился в пятницу вечером.

Также отмечается, что социолог выступал против российской спецоперации по защите Донбасса, а также распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России.

В список иноагентов также были включены экс-депутат Смоленской облдумы Владислав Живица*, блогер Владислав Олейник*, журналист Лола Тагаева*, экоактивист Евгения Чирикова*, лекторий «Живое слово»*, «Комитет ингушской независимости»*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки об армии.