Фото, видео: Telegram / Следком; Следственный комитет РФ; 5-tv.ru

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Председатель Следственного комитета провел торжественное собрание, посвященное 13-летию ведомства.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел торжественное собрание, посвященное 13-летию ведомства.

В ходе мероприятия глава ведомства отметил, что в 2023 году деятельность СК была направлена на нейтрализацию новых вызовов национальной безопасности и угроз. Полноценное функционирование вновь созданных следственных подразделений в Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях позволило оперативно фиксировать и пресекать преступления, в том числе совершенные украинскими националистами.

«В текущем году перед нами стоят важные задачи, но я уверен, что общими усилиями мы их успешно выполним», — указал Бастрыкин.

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, в свою очередь, поблагодарила Бастрыкина за работу. Она указала, что именно благодаря ему торжествует справедливость. После чего вручила воинское знамя, переданное российскими бойцами из зоны спецоперации. Этот стяг будет служить еще одним напоминанием о героических традициях и священном долге защиты Родины.

«Для них (российских военнослужащих. — Прим. ред.) так важно, что делаете вы, привлекая к ответственности преступников, которые сегодня вредят нашим детям и всему миру», — сказала Кузнецова.

Участники мероприятия также почтили минутой молчания память погибших в зоне спецоперации сотрудников ведомства.

«Мы свято чтим память всех наших доблестных товарищей, помним каждого поименно, оказываем семьям погибших всестороннюю помощь и поддержку», — подчеркнул Бастрыкин.

Кроме того, посмертно были вручены ордена Мужества родственникам погибших сотрудников ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бастрыкин призвал прописать государственную идеологию в Конституции.