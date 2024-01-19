Клип SHAMAN «Живой» набрал более миллиона просмотров за сутки и возглавил тренды YouTube

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Исполнитель вновь вышел на первую строчку главных музыкальных трендов видеохостинга.

Совсем недавно самый популярный артист страны SHAMAN выпустил клип на новую авторскую песню «Живой». Всего за сутки после он набрал свыше одного миллиона просмотров и занял первое место в трендах на YouTube.

Над созданием клипа работало больше 100 человек, включая осветителей, костюмеров, гримеров и так далее. Ярослав Дронов является автором его сценария, впрочем, как и других своих клипов.

Репетиции и сами съемки заняли более 40 часов. Исполнитель предстал в образе узника, ждущего своего смертного часа. В работе SHAMAN отразил боль тех людей, которых распяли за правду.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN расплакался на съемках клипа на песню «Живой».