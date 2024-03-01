Важнее быть любимыми, чем правыми: советы звезд, как сохранить отношения

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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В психологии выделяют семь этапов отношений, через которые приходится проходить партнерам.

Идеальных отношений не существует, все сталкиваются с ссорами и разногласиями. Далеко не многим удается пройти через все трудности, в большинстве случаев пары расстаются. Однако как сохранить любовь и при этом не потерять себя? Об этом российские селебрити эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.ru на закрытом показе сериала «Третий этап отношений».

В психологии выделяют семь этапов отношений, через которые приходится проходить парам. Первый — влюбленность, именно на этой стадии продолжается конфетно-букетный период, когда влюбленных одолевает страсть и взаимное притяжение. На втором этапе начинается пресыщение — партнеры насыщаются друг другом, удовлетворив свои потребности в эмоциях. На третьей стадии происходит отторжение, у влюбленных появляется ощущение, что их чувства угасают, и они не могут найти общий язык. Если паре удается пройти через этот этап, то наступает стадия принятия, когда партнеры спокойно воспринимают друг друга со всеми недостатками, и дальше следуют — уважение, дружба. Седьмой этап — настоящая любовь.

«Эта стандартная ситуация со стороны психологии. Когда влюбленность уходит, чувства утихают, и на контрасте герой ощущает нехватку бури, страсти. Ее нет, и он думает: „Я что? Разлюбил? А как так?“. И парней многих начинает тянуть в сторону, посматривают на других девушек. <…> Но это нормально, это работает у всех, не бывает безупречной чистой любви, нельзя любить человека одинаково сильно всю жизнь», — отмечает режиссер сериала «Третий этап отношений» и исполнитель главной роли Гуфи Медалин.

Актер Виталий Андреев уверен, что на третьем этапе отношений недостатки партнера начинают брать верх над его достоинствами, что и ведет к конфликтам. И тут у пары либо получается преодолеть вместе все разногласия, либо их ожидает расставание. Блогер и продюсер сериала «Третий этап отношений» Мария Погребняк, которая в прошлом году сама пережила развод, отметила, что она сделала выводы после того, как ее брак потерпел крах. По ее мнению, важно всегда помнить, что отношения — это ответственность и работа, прежде всего, над собой.

«Если что-то кого-то не устраивает в отношениях, нужно садиться и сразу же это прорабатывать, а не ждать, когда у тебя все наболит, и ты взорвешься, соберешь вещи и уйдешь. <…> Быть любимыми и любящими важнее, чем быть правыми», — отметила Мария Погребняк.

Блогер Алана Мамаева почти три года назад тоже пережила громкий развод, однако ей это, по ее признанию, не мешает быть счастливой здесь и сейчас.

«Это все зависит от людей. Не один человек в отношениях решает, это два человека, которые строят семью. Если все идет по плану, то соответственно семья становится крепче, и у вас появляется взаимоуважение», — уверена Мамаева.

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