Не надо подсчетов: Кассель представил миру свою новую юную девушку

Фото, видео: www.globallookpress.com / IK ALDAMA; 5-tv.ru

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Разница в возрасте у возлюбленных — несколько десятилетий. Но это, кажется, им совсем не мешает.

Голливудская звезда Венсан Кассель вышел в свет с новой девушкой — Нарой Баптистой. Пара появилась вместе на показе бренда Ami в рамках недели мужской моды в Париже.

Влюбленные тут же стали главным объектом обсуждений! Они постоянно смеялись. Многие отметили, что Баптиста очень похожа на бывшую жену Касселя — Тину Кунаки.

Эта неделя моды, кстати, уже отличилась странными образами. Бренд Givenchy, например, нарядил мужчин в платки, шали и меха.