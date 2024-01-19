Дело за малым: прогноз Таро на неделю с 22 по 28 января

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Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 22 по 28 января.

Основная энергия недели с 22 по 28 января (Карта Таро — Дьявол)

5-tv.ru

Карта недели — Дьявол, старший аркан. Это — очень сильная энергия, это реализация, энергия денег. Самое важное, на что следовало бы обратить внимание, это не поддаваться на соблазны. Поменьше алкоголя, поменьше всевозможных запрещенных штук. Это будет только вредить. Если неделя будет здоровой, то энергия точно будет очень прогрессивной.

Прогноз финансов недели с 22 по 28 января (Карта Таро — Четверка Кубков)

5-tv.ru

Что нас ждет в сфере финансов? Четверка Кубов — это очень интересно. Карта говорит о том, что человек не знает, что хочет. Человек запутался, а видит только то, что ему уже знакомо, и не хочет ничего менять, не хочет идти во что-то новое. Но новое уже близко. Эта карта про то, что важно поднять глаза чуть выше линии горизонта, и вы увидите очень много подсказок, которые помогут вам решить ваши какие-то вопросы.

Личная жизнь на неделю с 22 по 28 января (Карта Таро — Маг)

5-tv.ru

Что ожидает в сфере отношений? Старший аркан Маг — у кого нет отношений, можно смело сказать, что есть вероятность познакомиться с человеком, который моложе. Он молодой архетип, маг — это проявления энергии, энергия успеха. Если мы говорим о сфере отношений в целом, то можно сказать, что для налаживания сферы необходимо использовать все свои ресурсы, и тогда точно все получится. Потому что энергия максимально такие на успех, на возможности расширения.

Совет на неделю с 22 по 28 января (Карты Таро — Верховная Жрица)

5-tv.ru

На что обратить внимание? Карта Верховная Жрица — это что-то судьбоносное. Речь идет о наивысшей энергии, она говорит про глубину познания, про подсознание, необходимо заглянуть внутрь себя, что-то изучать.

Грядущая неделя — про то, чтобы глубже погрузиться в себя, в свои мысли, в тело, находить какую-то информацию. В целом — хорошая карта, если рядом нет больших отрицательных моментов.

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