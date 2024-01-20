Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov, Виктор Лисицын, Komsomolskaya Pravda;5-tv.ru

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Визитной карточкой артиста всегда были эпатаж и яркость.

Народный артист России Валерий Леонтьев — настоящий секс-символом отечественного шоу-бизнеса, который много лет поражает публику своей экстравагантностью и порой даже чрезмерной откровенностью. Почти явная демонстрация «выдающихся деталей» приводила зрителей одновременно в ужас и восторг. Правда, последние годы ситуация несколько изменилась, равно как и вид артиста. Как Леонтьев получил репутацию соблазнителя Казановы и что с ним стало сейчас, 5-tv.ru узнал у экспертов.

Биография Валерия Леонтьева

www.globallookpress.com / Victor Lisitsin

Валерий Леонтьев родился в 1949 году в поселке Усть-Уса в республике Коми. Его семья не имела никакого отношения к искусству: отец занимался оленеводством и работал ветеринаром. Но тягу к творчеству родители заметили у него еще в детстве. Валерий неплохо рисовал, танцевал и, конечно, хорошо пел. В школьном хоре мальчик всегда был солистом.

Сначала будущий артист подал документы в радиотехнический техникум в Муромске, но провалил экзамены. Доучившись в средней школе, поехал в Москву, чтобы поступить на актерский факультет ГИТИСа, но в последний момент передумал.

Начало творческой биографии Валерия Леонтьева было положено в 1972 году. Его первый сольный концерт состоялся 9 апреля в Доме культуры Воркуты и получил успех, который вдохновил молодого исполнителя на дальнейшие свершения. Вскоре он стал победителем регионального конкурса «Мы ищем таланты» в Сыктывкаре.

В 1978-м исполнитель спел в концертном зале в Горьком и получил приглашение работать в городской филармонии. Артист согласился, но выставил условие — чтобы его отправили на всесоюзный музыкальный конкурс в Ялту. Так и случилось. Там Леонтьев выступил блестяще, исполнив музыкальную балладу «Памяти гитариста» и получил свою первую премию.

Летом следующего года у Валерия Леонтьева новая громкая победа — главная премия на 16-м Международном фестивале эстрадной песни «Золотой Орфей» в Сопоте. В начале 1980-х о нем знал практически весь Советский Союз.

Все свои концерты и танцевальные шоу Леонтьев ставил сам. Его оригинальные костюмы также авторские. Валерий Яковлевич известен и как актер. На его счету картины «На чужом празднике», «Захочу-полюблю», «Дочь полковника» и другие.

Особый взгляд Валерия Леонтьева

www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Валерий Леонтьев мог позволить себе облачиться в прозрачный обтягивающий наряд, не скрывающий, а подчеркивающий «выдающиеся детали», запросто выходил на сцену в коротких шортах из латекса, больше похожих на нижнее белье, а то и вовсе «забыть» его надеть, да и в целом его сценические костюмы прошлых лет достаточно охарактеризовать тремя словами: эпатаж, шик, фурор.

Эксперт моды, стилист, теле и радиоведущий Владислав Лисовец отмечает, что Валерий Леонтьев всегда был тем, у кого есть собственный особый взгляд на искусство и на внешний вид. И этим и привлек внимание зрителей.

«Он набрал западные тренды и грамотно их трансформировал и выдавал советскому зрителю. То есть, его откровения в нарядах, его такая сексуальность, которая, в общем-то, была запрещена в Союзе, но благодаря таланту он вытягивал это на советское телевидение и ему позволяли. Потому что подобных артистов западного склада и западного внешнего вида никогда не было. Соответственно, смелость на мужчине — это всегда вызывает эффект „вау“, неважно, у какого пола, то есть это вызывает внимание», — говорит Лисовец.

Популярность вне конкуренции Валерия Леонтьева

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Эксперт отмечает, что конкурентов, которые могли бы продемонстрировать так же много, у Леонтьева, в общем-то, и не было, да и сейчас не появилось. И если бы в настоящее время в шоу-бизнесе появился похожий артист, он бы, возможно, вызвал разную реакцию, но внимание бы привлечь сумел однозначно.

«Но Валеру всегда спасали песни: его талант, его умение доносить до глубины. То есть это — профессиональное исполнение вокальное, очень душевное. И люди, помимо внешнего вида вот этого яркого, блестящего — белые костюмы, серебристые, облегающая одежда — они еще и видели его талант. И, в совокупности, это делало эффект звезды», — объясняет стилист.

Владислав уверен, что певец и сегодня смог бы стать секс-символом благодаря своему особому имиджу, конечно, с учетом, современных трендов. Которые, кстати, вполне вписываются в выбранный много лет назад стиль Леонтьева.

«Сегодня многие его костюмы — они в тренде. Расклешенные брюки, облегающие в бедрах, эти пиджаки, которые носил Валера, с плечами — это тоже сегодня тренд. Выглядело бы очень круто и выглядело бы очень современно», — уверен Лисовец.

Уникальная подача Валерия Леонтьева

Сексолог и психолог Александра Миллер считает, что Валерий Леонтьев — весьма неординарный и яркий артист, который вызывал интерес у публики благодаря своей харизме.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Личный архив Александры миллер; 5-tv.ru

«Леонтьев, при всей неоднозначности его стиля, вызывал такую бурю эмоций у женщин. Поэтому я думаю, что сейчас, конечно же, уже секс-символы у нас другие. Над ними очень мощно работают стилисты и имиджмейкеры. Но, тем не менее, я думаю, что, если бы они за него взялись, то это была бы тоже такая знаковая фигура, очень интересная в шоу-бизнесе. Просто, я так предполагаю, он реши закончить карьеру, поэтому так все пошло у него по нисходящей, скажем так», — считает специалист.

В основе имиджа Валерия Леонтьева, по мнению Миллер, лежит удачное сочетание яркости его образов и их необычная подача.

«Такая экспрессия невероятнейшая у человека, что мы можем наблюдать, собственно, и в его образе: в этих прозрачных блузках или в блузках в сетку, в майках в сеточку, в шортах каких-то лаковых. Такой стиль со скучной подачей — это было бы совершенно негармонично и, наверное, странно бы смотрелось, если бы вышел на сцену такой зажатый человек и начал петь какие-то песни грустным голосом и вот так выглядеть при этом. Конечно же, здесь все вместе взятое», — отмечает Александра Миллер.

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Здоровье Валерия Леонтьева

www.globallookpress.com / Ali Magomedov

Здоровье артиста пошатнулось в 2018-м — у него диагностировали пневмонию, из-за чего пришлось отменять несколько выступлений. Тогда артист должен был принять участие в фестивале «Новая волна», но несколько дней пролежал в гостиничном номере под пристальным наблюдением врачей. У отеля, где остановился артист, круглые сутки дежурила скорая помощь.

Через два года Валерий Леонтьев вновь попал в больницу, пережив операцию на спине. Тогда официальный представитель звезды скупо проинформировал общественность, что хирургическое вмешательство стало вынужденной мерой из-за обострения хронической болезни. Какой именно, публике не сообщили.

Чуть позже певцу сделали операцию на мениске, прооперировали глаза, а с приходом в мир COVID-19 не смог защититься от опасного вируса, переболев дома.

Личная жизнь Валерия Леонтьева

Подробности своей личной Жизни Валерий Леонтьев ревностно оберегает от публики на протяжении не одного десятка лет. Певец женат на бас-гитаристке Людмиле Исакович, которую встретил еще в 1972-м. Официально они поженились в 1998-м. Супруга живет в Майами. Артист же предпочитал жить в России, мотаясь туда-сюда, но, кажется, в последнее время все же решил окончательно перебраться в Штаты.

Детей в браке, который в одном из интервью сам Леонтьев охарактеризовал как дружеский, не появилось.

Сейчас певец завязал с гастролями, но периодически выступает на корпоративах. Так, на закрытой вечеринке в Дубае 75-летний певец исполнил для гостей свой хит «Дельтаплан». Гости заметили, что артист сильно похудел и во время выступления немного пошатывался — при этом пел Леонтьев без фонограммы. За это выступление, которое длилось меньше часа, по информации СМИ, он получил десять миллионов рублей. По слухам, причины отказал от регулярных выступлений кроются в серьезных проблемах со здоровьем 75-летней знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Леонтьев вернулся в Москву.