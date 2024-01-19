Российские военные поразили места дислокации ВСУ, нанеся 17 высокоточных ударов

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Станавов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Были задействованы, в том числе, ракеты «Кинжал».

Вооруженные силы (ВС) России нанесли 17 высокоточных ударов по целям боевиков киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве рассказали об успехах в зоне спецоперации на Украине за минувшую неделю.

«В период с 13 по 19 января ВС РФ нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами „Кинжал“, а также беспилотными летательными аппаратами», — сообщил Конашенков.

По его словам, целями стали оборонные предприятия Украины, где производилось и ремонтировалось вооружение боевиков, и пункты дислокации подразделений противника и иностранных наемников.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — добавил Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению бывшего главы Минобороны Украины Андрея Загороднюка, если ВСУ перейдут в активную оборону в зоне конфликта с Россией, то это станет огромной ошибкой.