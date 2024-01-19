«Безумие»: Францию призвали выйти из Евросоюза из-за резолюции по Венгрии

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Тем временем Будапешт продолжает блокировать финансирование Киева.

Резолюция Европарламента с критикой Венгрии является невероятным безумием. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.

«Невероятное безумие… ЕП проголосовал за резолюцию, которая ведет к тому, чтобы Венгрия больше не получала европейские средства, поскольку это государство осмелилось принять закон о «национальном суверенитете“», — написал он.

Речь идет о законе против иностранного вмешательства и некоторых проникших в него НПО. Принятием резолюции ЕП обличил Евросоюз, его бесчестную диктатуру. Филиппо подчеркнул, что ее следует уничтожить, а также призвал Францию покинуть организацию.

На днях евродепутаты в ходе дискуссий в ЕП предложили продожить блокировку причитающихся Венгрии средств из бюджета и фондов ЕС. Накануне была принята резолюция, в которой Венгрию обвинили в «систематическом подрыве основополагающих ценностей» Евросоюза. А еще ЕП призвал Евросовет начать расследование против этой страны в соответствии со статьей 7.2 договора ЕС, которое может привести к лишению Будапешта права голоса в организации.

При этом Венгрия продолжает блокировать финансирование Украины. Премьер Виктор Орбан считает, что Киеву надо помогать без вреда для бюджета Евросоюза. По его мнению, выделить сразу 50 миллиардов — серьезный удар по европейской экономике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европарламент призвал согласовать помощь Украине из-за данных ей обещаний.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.