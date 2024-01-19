Огненные кадры: расчеты «Градов» уничтожили взвод боевиков ВСУ в районе Артемовска

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Российским силам удалось занять опорный пункт противника.

Костромские десантники уничтожили группу украинских боевиков вблизи Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Чтобы занять позицию и зарядить ракетную установку «Град», у военнослужащих заняло буквально считанные минуты. Все действия отработаны до автоматизма. После двух залпов уничтожен почти взвод солдат ВСУ. Выжившие сбежали, а российские штурмовики заняли опорный пункт противника.

Прежде стало известно, что ВС РФ ударили «Гиацинтами» по складу с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.