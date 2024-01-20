Влияние Пугачевой, дом в Юрмале и долги: как и где сейчас живет Аркадий Укупник

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певец редко появляется на публике и ведет весьма тихий образ жизни.

Заслуженный артист России Аркадий Укупник — популярный композитор и исполнитель, получивший славу, в том числе, благодаря своему хиту «Я на тебе никогда не женюсь». Певец редко появляется на публике и ведет весьма тихий образ жизни. Однако ему не всегда удается избежать громких скандалов, которые, впрочем, довольно быстро утихают. О карьере и жизни Аркадия Укупника — в материале 5-tv.ru.

Биография Аркадия Укупника

Булдаков Олег / ТАСС

Аркадий Укупник родился 18 февраля 1953 года в городе Каменец-Подольского Хмельницкой области. Родители работали учителями в школе, по их же стопам пошла и младшая сестра артиста Маргарита. А вот сам он еще в детстве решил, кем станет: окончил музыкальную школу по классу скрипки, после — училище в Москве по классу бас-гитары. Правда, по настоянию отца все же пришлось получить «серьезное» образование в Московском высшем техническом училище имени Николая Баумана. Но и во время обучения там будущий артист не забывал о своем главном увлечении в жизни.

«В перерывах между учебой и веселыми посиделками подрабатывал музыкантом на свадьбах, вечеринках — мы халтурили, зарабатывая на джинсы. Они стоили тогда 120 рублей, а стипендия всего 45 рублей. Последним писком были клеши. Купить их было нереально, поэтому все ходили к специальному, очень уважаемому человеку на курсе, который умел делать джинсы расклешенными. Заплатив за эту услугу 15 рублей, ты выходил на улицу другим человеком, становился вхожим в любую тусовку», — рассказывал Укупник в интервью изданию «ТН».

На «большую эстраду» Аркадий Укупник попал, познакомившись со знаменитым уже в те годы Юрием Антоновым У музыканта заболел гитарист и тот, заметив талантливого юношу в одном из столичных ресторанов, предложил ему поехать вместе с ним на гастроли. Так Аркадий попал в ансамбль Антонова.

До 1983 года музыкант успел поработать со Стасом Наминым, в оркестре Леонида Утесова. Затем композитор создал свой первый хит для Ирины Понаровской — «Рябиновые бусы» — и записал его уже на собственной студии. И вскоре к нему выстроилась целая очередь из отечественных звезд, желающих исполнять именно его песни.

Влияние Аллы Пугачевой на карьеру Аркадия Укупника

Именно Аркадий Укупник написал для Аллы Пугачевой ее знаменитую композицию «Сильная женщина».

«Я поначалу робел, а потом осмелился что-то сказать Алле Борисовне, и она ответила: „Мальчик, тебя здесь много“. Я заткнулся, конечно, это был первый момент встречи. Потом я стал вхож в ее дом, показывал разные песни. Когда стал продюсером группы „Кар-Мэн“, принес ей кассету с их композициями. Она отметила, что ребята пока сыроваты, но на другой стороне был записан я, и вот меня она взяла в свои „Рождественские встречи“. У нас был роман — в переносном смысле», — рассказывал Укупник о первом знакомстве со знаменитостью.

Считается, что именно Пугачева посоветовала Укупнику заняться сольной карьерой и самому выйти на сцену. К тому же, его дебют состоялся на ее «Рождественских встречах» в 1991-м. Аркадий выступил с композицией «Фиеста». Местами забавный и обаятельный молодой артист с портфелем, который, опять же, ему предложила взять в качестве дополнения к образу Примадонна, понравился публике. Зрителей заинтриговал трогательный блондин с пышной белокурой шевелюрой и круглыми очками.

«Алла, конечно, отдельная история и огромная страница в моей жизни. После „Рождественских встреч“ я поехал с ней на гастроли. Абсолютно другой мир! Новаторский для того времени формат: первое отделение сборник из нас, участников „Рождественских встреч“, потом ее сольный блок, эстетика настоящего мюзикла. К концу гастролей я уже не понимал, в каком мы городе. Проехали стадионов 20. В Харькове кричал: „Привет, Уфа!“ Смотрю, все молчат. Я оглянулся, а она мне: „Уфа?“ Это было смешно. Школа, конечно, потрясающая», — рассказывал артист в беседе с «МК».

Спустя два года Аркадий Укупник выпустил свой первый альбом ««Восток — дело тонкое, Петруха», а немногим позже — две новые пластинки — «Сим-сим, откройся!», а также «Баллада о Штирлице». В 2000-х он сыграл роль Эймоса Харта в мюзикле «Чикаго», который был спродюсирован в России Пугачевой и Киркоровым.

Личная жизнь Аркадия Укупника

Клементьева Елизавета / ТАСС

Аркадий Укупник был официально женат несколько раз. Первую супругу он встретил, еще будучи студентом. Лилия Лельчук при первой встрече привлекла будущую звезду стройными ногами и красивой походкой, и молодой человек тут же подошел знакомиться. Предложение руки и сердца делал шутя, брякнув что-то вроде «не пора ли нам пожениться?». А девушка внезапно согласилась.

Впрочем, на попятную Аркадий, конечно, не пошел. Пара сыграла красивую свадьбу, а вскоре в браке родился сын Григорий. Но, когда малышу было всего два года, артист принял решение уйти из семьи. Как рассказывал потом сам — просто в какой-то момент почувствовал, что внутри что-то надломилось. После развода Лилия с сыном эмигрировала в Германию. Сейчас у Григория есть дочка Алиса, внучка Укупника.

Второй женой стала студентка Плехановского университета Марина Никитина, подарившая музыканту дочь Юнну. Этот союз длился дольше предыдущего — около 14 лет, а распался, в том числе, из-за увлечения Укупника Натальей Турчинской, ставшей впоследствии его третьей супругой.

«Я флиртовал с женщинами, когда был женат, но ничем серьезным это обычно не заканчивалось. А тут меня просто затянуло в роман. Через неделю после первой встречи я вновь увидел Наташу на какой-то тусовке и уже не стал себя сдерживать, подошел, мы разговорились… Вскоре она полетела со мной на гастроли. Я не думал о последствиях, о том, что, возможно, придется разводиться, менять всю жизнь… В эту пропасть я прыгал с удовольствием, решительно бросая все, что было в прошлом…», — рассказывал Аркадий Укупник изданию 7Дней.ru.

В 58 лет артист стал счастливым молодым отцом в третий раз — Наталья родила ему дочь Соню. С рождением малышки Укупник решил сменить городскую квартиру в Москве на загородный дом в пяти километрах от столицы, где семья живет и по сей день.

Конфликт Аркадия Укупника с дочерью

В начале прошлого года дочь артиста Юнна заявила одному из федеральных каналов, что все теплые слова о наследниках, сказанные отцом в беседах с журналистами, далеки от реальности. Артист действительно любит рассказывать, что никогда не терял связи с детьми от предыдущих браков и всегда старался им помогать. Например, по его словам, поддерживал Юнну в карьере, помогал найти работу, а еще посоветовал имя для ее дочери — сам выбрал внучке имя Варвара. Только вот сама Никитина утверждает, что внучку знаменитый дедушка ни разу не видел. А девочке тогда должно было исполнится уже три года. Зятя певец тоже не знает. Почему? Все эти вопросы Юнна предложила задать жене отца. А еще намекнула, что причина разлада — в квартирном вопросе.

«Работу он не помогал мне искать. Может, и помогал, я просто об этом не в курсе. Решали имущественно-квартирные вопросы три года назад. Лучше возьмите интервью у его жены. Она все и расскажет… У отца есть своя семья, которая в приоритете. Старшие дети уже взрослые. Мы как-то сами свою жизнь выстраиваем», — заявила дочь Укупника.

Еще дочь знаменитости поделилась советами отца насчет ее женихов. Например, Укупник всегда просил дочь выходить замуж только за мужчину, который старше нее. Ведь ровесники будут изменять и найдут помоложе. Собственно, Юнна пошла наперекор отцу и первый раз вышла замуж за ровесника, а второй муж (нынешний) оказался и того на два года моложе девушки.

Конфликт Аркадия Укупника со Львом Лещенко

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Во время пандемии коронавирусной инфекции, которой переболели многие звезды российского шоу-бизнеса, между Аркадием Укупником и Львом Лещенко разгорелся настоящий скандал. Лещенко пожаловался, что Укупник обвинил его в заражении певицы Надежды Бабкиной на праздновании ее дня рождения 19 марта. Артист тогда назвал эти заявления «ересью» и подчеркнул, что три месяца не виделся с певицей.

«Безумную жалость и сострадание должно испытывать по отношению вообще ко всем, кто болеет. Происходит что-то совсем обратное. Ситуация меня очень задела. Какая-то вакханалия развернулась на чужом горе», — отметил Лещенко.

После неосторожно сказанных слов Укупнику пришлось приносить коллеге публичные извинения.

«Я уже сейчас понимаю, что кто-то мне сказал, что он (Лев Лещенко — Прим. ред.) был у Игоря Крутого. И кто-то мне сказал, что он и у Бабкиной был. Где-то я это ляпнул. Лев Валерьянович, простите, ради бога! Я такой же паникер, как и все остальные. Мы жертвы этой паники», — сказал композитор.

Долги Аркадия Укупника

В ноябре 2023 появилась информация, что Налоговая служба арестовала счета Аркадия Укупника из-за долгов. Как заявлялось, артист получил больше десятка повесток о том, что ему надо оплатить налоги. Но певец то ли забывал, то ли просто решил не обращать внимания на такие мелочи, как 42 тысячи рублей долга.

Кроме того, Укупник якобы не оплатил счета ЧОПу «Гольфстрим», которые охраняли его недвижимость. Организация подала на артиста в суд. Он был должен им 72 тысячи рублей, но суд смог взыскать только 47 тысяч.

Укупник наличие долгов не признал и судебный иск от организации тоже. А звездный адвокат Александр Добровинский заявил, что изложенная информация — не более, чем слухи.

«Это либо чья-то шутка, либо очередная „утка“. Никаких задолженностей, пеней и ареста счетов Аркадия Укупника нет», — прокомментировал адвокат.

Как живет сейчас Аркадий Укупник

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Аркадий Укупник владеет студией звукозаписи «Олимпик». Семья проживает в ближнем Подмосковье. Также у артиста есть недвижимость в Юрмале, которую он отказывается продавать.

«Продать что-либо сейчас сложно и в Москве, и за рубежом. Пока я живу и работаю здесь, в Москве. Я не думаю о том, что будет завтра. Я — человек, который живет сегодняшним днем. В народе же не зря говорят: «Будет день и будет пища“», — говорит музыкант.

Отметив в 2023-м 70-летний юбилей, Укупник продолжает творить. Он является композитором в мюзиклах –«Ромео vs Джульетта. ХХ лет спустя» и «Князь Серебряный». Также Укупник выпустил свой новый альбом «Герой нашего времени».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Укупник поделился трогательным видео с младшей дочкой.