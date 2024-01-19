Путин обсудил с членами Совбеза концепцию внешней политики России

Анастасия Бурмистрова 152 0

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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С докладом выступил министр иностранных дел.

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза реализацию положений концепции внешней политики РФ. Встреча состоялась в пятницу, 19 января.

«Мы поговорим сегодня о реализации положений концепции внешней политики Российской Федерации», — начал рабочую встречу президент.

С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президента Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников стал членом Совбеза РФ. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

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