Заемщиков ждут приятные сюрпризы: как изменятся условия льготной ипотеки в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Hans Lippert

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

До недавнего момента регуляторы взымали с застройщиков комиссию, которая влияла на итоговую стоимость недвижимости. Что изменится в 2024 году?

В России начинают действовать новые правила для получения льготной ипотеки от крупнейших банков. С 11 января сразу несколько крупнейших федеральных банков откроют заемщикам доступ к льготным условиям при покупке жилья у застройщика. К каким еще изменениям в правовом поле стоит готовиться россиянам и почему на них стоит обратить внимание?

Как пишет EADaily со ссылкой на доцента Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Вадима Романова, если заемщик заключает договор на кредит по льготной ипотеке вплоть до 10 января включительно, то займ банки обязаны будут выдавать без применения субсидирования от застройщика. Это означает, что покупатель будет вправе выбрать и приобрести тот объект, который понравится лично ему.

В случае, если срок подписания документов укладывается в 11 января 2024 года или позже — по таким заявкам выдача кредита будет проводиться только с применением субсидирования от застройщика. О том, какие именно финансовые организации располагают полномочиями оказывать ту или иную финансовую поддержку, клиенты могут узнавать напрямую у застройщиков или у ипотечных менеджеров банков.

В случае, если застройщик так или иначе не удовлетворяет требования банка, заемщик все равно сможет получить ипотеку, но по стандартной программе, которая исключает возможность получить пониженную ставку.

По словам Романова, при заключении бумаг с тем или иным банком, не обязательно обращать внимание на разницу формулировок у разных финансовых организаций. Так, например, Сбер выдает кредиты «с применением субсидирования от застройщика», то ВТБ аппеллирует понятием «аккредитованный банком застройщик». И в том, и в другом случае это устойчивое выражение означает, что застройщик должен будет выплатить финансовой организации субсидию, размер которой достигает от семи до одиннадцати процентов от суммы кредита. Подобная стратегия с высокой долей вероятности приведет к росту стоимости ипотечного жилья на восемь процентов на первичном рынке, подчеркивает аналитик.

Кроме того, помимо Сбера и ВТБ к программе льготной ипотеки подключится и Газпромбанк, однако, точные сроки все еще неизвестны.

С 23 декабря 2023 года в силу вступило постановление правительства РФ, предполагающее снижение размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. Сумму первоначального взноса увеличили с 20 до 30%, а максимальная сумма кредита для Москвы, МО и Санкт-Петербурга сократилась вдвое. Теперь она составит 6 миллионов рублей и сравняется с другими регионами.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Центробанке РФ оценили ситуацию с льготной ипотекой.