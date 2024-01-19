«Рыбная война»: британцы рискуют остаться без любимого блюда из-за решения России

Фото: www.globallookpress.com / Michael Reichel

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В российских водах компании Великобритании добывают много пикши и трески.

Жители Великобритании могут остаться без национального блюда фиш-энд-чипс, если в результате Россия установит запрет на вылов рыбы в Баренцевом море лондонскими судами. Об этом сообщает Daily Mail.

«Одно из любимых блюд британцев оказалось под угрозой из-за планов Кремля по денонсации <…> соглашения, позволяющего британским судам ловить рыбу в водах российской Арктики», — говорится в публикации.

Британские компании добывают в огромных количествах в территориальных водах России пикшу и треску. Это мясо и используется в блюде фиш-энд-чипс. Например, в 2023 году в Баренцевом море страна выловила свыше 566 тысяч тонн трески.

«Владимир Путин объявил Британии рыбную войну», — подчеркнули в материале.

Решение России о введении запрета является ответом на санкции Великобритании. Отмечается, что британцы опасаются применения Москвой военного флота, чтобы прогнать рыболовецкие суда.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

В конце 2023 года сообщалось, что договор России и Фарерских островов по рыболовству поставил Данию в глупое положение. Одно из соглашений было продлено в тот момент, когда Запад пошел против Москвы из-за спецоперации на Украине.

Как подчеркнули в МИД РФ, в соответствии с соглашением, принятым еще в 1977 году СССР и Фарерскими островами, ежегодно распределяются квоты на вылов рыбы в российских и фарерских водах. При этом учитываются взаимные интересы сторон. Так и было сделано на 47-й сессии смешанной Российско-Фарерской комиссии по рыболовству, на которой решался соответствующий вопрос относительно 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ввели запрет на импорт из России лосося, минтая и краба. При этом во внимание не принимается какая-либо переработка продуктов, ограничение все равно действует. Как запрет США на импорт рыбы из РФ отразится на американцах читайте в нашем материале.