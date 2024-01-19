Торговля детьми из благих намерений: жуткие подробности дела про 11 купленных младенцев

Фото: Синицын Михаил / ТАСС

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Громкая история многодетных жительниц Москвы и Подмосковья, которые записывали на себя чужих детей, продолжает будоражить Россию. Что известно на данный момент?

Две многодетные женщины из Москвы и Подмосковья обвиняются в торговле детьми, которых они незаконно записали как своих собственных. История, шокировавшая в октябре прошлого года всю Россию — в материале 5-tv.ru.

С чего все началось

Многодетная семья 47-летней москвички попала в поле зрения правоохранителей после того, как во время сдачи анализов медики нашли в крови детей препарат против сахарного диабета. Нюанс состоял в том, что ребятишки этим недугом не страдали. Врачи обратились в полиции, которая, в свою очередь, заинтересовалась ситуацией и начала проверку. Тесты ДНК показали, что пятеро детей, которые по всем документам считаются родными женщине, таковыми на деле не являются.

Тут-то и стало понятно, что как минимум пятеро детей, которых женщина якобы родила сама, не имеют к ней никакого отношения — их рожали другие. Следом вышли на подругу подозреваемой 44-летнюю хозяйку неофициального приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В итоге было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «торговля людьми».

Женщины в сложном положении

Подробности дела изданию KP.RU рассказала следователь по ОВД отдела по расследованию особо важных дел СУ по ВАО ГСУ Следственного комитета России по Москве, капитан юстиции Алла Морозенко. По ее словам, следствие полагает, что именно в приюте женщины находили себе детей.

«К ней приходили очень разные женщины, разных национальностей и социального статуса. Беременные женщины, которым не нужен ребенок. Срок уже большой, аборт делать поздно, но оставлять детей они не хотели — боялись», — говорит Морозенко.

При этом следователь уточняет, что никто детей не отбирал насильно, наоборот, женщин пытались уговорить не отказываться от младенцев. А, когда не получалось, обвиняемые забирали детей себе и оформляли как своих родных и, как сами утверждают, действовали исключительно из благих намерений, чтобы те не попали в интернаты и выросли сиротами.

Дети по договору дарения

По версии правоохранителей, обвиняемые все же не платили биологическим матерям за младенцев, хотя уголовное дело возбуждено именно по статье «торговля людьми».

«В ней есть расшифровка действий, подпадающих под статью: „купля-продажа или иные сделки в отношении человека“. В нашем случае это именно „иные сделки“. Потому что все делалось через, так сказать, устные договоры дарения. Они помогали этим женщинам — кормили, поили, оплачивали медицинские обследования, кому-то помогали работу найти, одежду давали. Но денег не платили. Такие факты не выявлены», — говорит следователь.

Таким образом под опеку обеих женщин попали 11 младенцев, которых они растили на протяжении нескольких лет как своих. Многие из детей имеют проблемы со здоровьем и получают льготы и выплаты по инвалидности. Но, по словам Морозенко, уличить обвиняемых в меркантильности все-таки нельзя: дети хорошо одеты, обеспечены правильным питанием, а также регулярно отдыхали, в том числе, за рубежом.

Однако, если их вина будет доказана, женщинам «за торговлю людьми» грозит до десяти лет. В деле также есть третья фигурантка, 30-летняя гражданка Узбекистана, которая отдала своих двух детей одной из обвиняемых.

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