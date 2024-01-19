Будущее наступает: в РЖД анонсировали запуск полностью беспилотного поезда

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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О чем еще рассказали в рамках дискуссии «Транспортная система будущего в интересах пассажира»?

Российские железные дороги (РЖД) планируют запустить на Московском центральном кольце (МЦК) новые поезда, работающие на беспилотной основе. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров в ходе пленарной дискуссии «Транспортная система будущего в интересах пассажира» в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Так, летом 2024 года в Москве запустят поезд с беспилотным вождением на уровне 3 «А». Дальше, в 2026-м, по МЦК будет ездить уже полностью беспилотный поезд.

«Сдвижка некоторая связана с тем, что „Финист“ — полностью замещенный электропоезд сейчас появился и мы сейчас на него навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано», — добавил он.

До этого Белозеров встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказал о производстве новых плацкартных вагонов с полками длиной два метра. Российские пассажиры смогут оценить эти комфортные условия уже в 2023 году.

Развивается инфраструктура, растет пассажиропоток. За год он увеличился на 5%. В 2023-м РЖД перевезли почти один миллиард 200 миллионов человек. Уверенно компания наращивает и долю грузооборота. По железным дорогам сейчас доставляют 87% от общего числа всех грузов. И даже если брать статистику за последний месяц, то виден существенный прирост сразу по нескольким позициям. Растет и количество перевозок по транспортным коридорам «Север -Юг» и «Восток».

Ранее 5-tv.ru сообщал о запуске импортозамещенного аналога «Ласточки», поезд «Финист».