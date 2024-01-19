В Финляндии намерены предотвратить экспорт гражданских боеприпасов в Россию

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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С какой целью Хельсинки может принять соответствующий закон?

МВД Финляндии разработало законопроект о введении разрешительных требований для экспорта гражданских боеприпасов в Россию. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«[С целью] предотвратить, в частности, экспорт компонентов патронов в Россию в соответствии с решением ЕС о санкциях», — указывается в сообщении.

Тем самым Хельсинки хочет запретить их продажу. Для осуществления экспорта этих боеприпасов в Россию нужно будет получить лицензию в МВД Финляндии.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия готовится полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью. Власти уже ищут «юридические основания» для его введения.