Еще два украинских беспилотника сбили в Брянской области

Фото: www.globallookpress.com / Cpl. Brendan Mullin

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До этого дрон сбросил боеприпас на территорию нефтебазы, что привело к возгоранию резервуаров с бензином.

Еще два украинских беспилотника сбили в небе над Брянской областью. Об очередной террористической попытке киевского режима атаковать регион сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Погарским и Унечским районами», — уточнил глава Брянской области.

Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений в результате нет. На месте уже работают оперативные службы. В заключение губернатор поблагодарил подразделения сил ПВО за работу.

Немногим ранее в регионе уже сбивали беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Богомаз уточнял, что дрон сбросил на территорию нефтебазы боеприпас, что привело к возгоранию. По последним данным, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики киевского режима предприняли попытку атаковать Генический муниципальный округ Херсонской области.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.