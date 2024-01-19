«Активно сыпали»: раскрыта новая тактика боевиков ВСУ

Фото: Reuters / STRINGER

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При этом ВС России разработали надежный способ борьбы с атаками неонацистов киевского режима.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику на поле боя. Об этом сообщил российский боец с позывным «Снейк» с купянского направления в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинская армия стала использовать гораздо больше FPV-дронов, чем это было раньше. Они также стали обстреливать позиции России фугасными снарядами.

«Кассетами активно сыпали до середины осени. Сейчас гораздо реже», — добавил «Снейк».

При этом боец рассказал, что ВС России разработали надежный способ борьбы с кассетными боеприпасами. Они стали делать перекрытие из бревен и песка.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скудное производство БПЛА вскрыло оружейный кризис на Украине.