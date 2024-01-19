«Хорошо ладить с такими»: Трамп раскрыл, почему хочет дружить с Путиным

Фото: Susan Walsh / ТАСС

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Экс-президент США аналогичным образом отозвался о контактах с Ким Чен Ыном.

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным из-за наличия у Москвы ядерного вооружения. Об этом он рассказал в интервью журналисту телеканалу Fox News Шону Хэннити.

«Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин… Хорошо ладить с людьми, у которых есть мощное ядерное оружие», — сказал он.

Трамп также поделился, что хорошо ладил с главой КНДР Ким Чен Ыном. Если бы на прошлых президентских выборах в США победила бывшая госсекретарь Хилари Клинтон, то Америка могла бы вступить в ядерную войну с Северной Кореей.

До этого Дональд Трамп заявлял, что если бы пошел на второй президентский срок, то не допустил бы начала конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, а также держал бы руку на пульсе с эскалацией между КНДР и Южной Кореей, как заявил экс-президент. Он считает, что ладит с другими мировыми лидерами гораздо лучше, чем Байден.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. О желании вновь оказаться в кресле главы государства заявили в том числе и Байден, и Трамп. В Евросоюзе уже начинают переживать, что последний кандидат после возможного избрания развалит НАТО. Почему Европа предполагает такой сценарий — читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что здоровьем Трампа обеспокоились из-за странных пятен на руке, которые выглядят как сифилис.