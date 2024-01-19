Мальчик или девочка? Асмус разболтала главный семейный секрет Биковича и Малич

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Недавно поженившиеся супруги как зеницу ока оберегали крошку от постороннего внимания.

Начало года для звезды «Холопа» Милоша Биковича ознаменовалось радостным событием — он впервые стал папой. В одной из элитных белградских клиник на свет появился первенец актера и модели Иванки Малич, а спустя еще несколько дней звездный папаша отметил очередной день рождения в новом статусе молодого отца.

Одной из последних с прибавлением в семье близкого друга и коллегу поздравила звезда фильма «Текст» Кристина Асмус. Вот только вместо того, чтобы сделать это корректно, актриса невзначай выболтала пол новорожденного малыша супругов. Оказалось, что в сеье Биковича родился мальчик. Имя ребенка звездные родители все еще хранят в секрете.

«Человечище. Будь всегда в контакте со своей интуицией. Еще и еще раз С днем рождения тебя! И самое главное — с рождением сына! Счастлива за вас неимоверно! Обнимаю», — резюмировала актриса.

В комментариях фолловеры знаменитости массово присоединились к поздравлениям.

«Милош будет крутым батей! Наш русский холоп», «Красавчик!», «Растите здоровенькими, Милош», «Вкусного молочка малышу! Счастье!»,— пишут в Сети.

Сам Бикович в одном из откровенных интервью после прибавления сознался, что к семье относится как к работе, в то время как профессия для него сродни отдыху. Именно баланс правильного отношения к жизни позволяет ему достигать невероятных высот.

Ранее 5-tv.ru писал, как Бикович отметил день рождения в новом статусе.