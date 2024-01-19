Сгоревший склад Wildberries в Петербурге не был застрахован

Фото: ANATOLY MALTSEV / ТАСС; 5-tv.ru

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Накануне в офисе маркетплейса в Москве прошли обыски.

Здание склада Wildberries в Санкт-Петерубрге, где произошел крупный пожар, не было застраховано. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, компания незадолго до пожара пыталась заключить договор о страховании с одной из компаний, но документ так и не был подписан. Также отмечается, что на складе был застрахован только товар, само здание — нет.

В Wildberries заявили, что разглашать информацию о страховке не могут и указали на то, что данный вопрос никак не влияет на обязательства перед партнерами.

Мощный пожар произошел на складе Wildberries в Санкт-Петербурге утром 13 января. Возгорание, предварительно, началось в отделе бытовой химии, после чего огонь охватил большую площадь здания. Пожар тушили почти сутки. В результате произошедшего пострадали девушка и мужчина, о погибших не сообщалось. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов работали в московском офисе Wildberries из-за пожара, случившегося в складском помещении в Санкт-Петербурге.