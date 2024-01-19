Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для четырехлетней Даши
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Фото, видео: 5-tv.ru
У маленькой девочки — ДЦП, ей требуется помощь медиков.
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в традиционной акции День Добрых дел! Накануне героиней нашего сюжета стала маленькая Даша, мечтающая бегать вместе с другими детьми. Но пока она не может даже ходить.
Девочка страдает от ДЦП. Ей срочно требуется операция. Однако на ее оплату не хватает одного миллиона рублей.
Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили пять миллионов 573 тысячи 410 рублей. Большое вам спасибо!