«Процесс вдохновляет на полет души»: как прошли крещенские купания в Москве и Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Всего в двух основных столицах открыли по 40 мест для Крещения. Все купели оборудованы, на месте дежурили спасатели. Как прошло Крещение и с какими эмоциями верующие покидали купели?

Православные верующие отмечают Крещение Господне. Праздник символизирует духовное обновление человека и очищение его души. В храмах проходят торжественные службы, а на водоемах традиционно разворачивают крещенские купели. Считается, что вода в этот день приобретает особые свойства.

Чтобы окунуться в ледяные проруби, сотни москвичей и петербуржцев отложили все свои дела. В одной только Москве власти открыли порядка 40 мест, где можно соприкоснуться с божественной силой и почувствовать настоящий прилив сил.

В Петербурге к рекам и каналам в светлый праздник Крещения приходят семьями. Считается, что праздничные окунания смоют все грехи и спасут от напастей. Уже после окунаний один из петербуржцев, Андрей Бугай, в беседе с «Известиями» сознался: он чувствует себя совсем другим человеком.

«Хорошо! Ощущения непередаваемые если честно, с праздником всех. Чувствую огромную бодрость духа», — разоткровенничался он.

Другой петербуржец, уже не первый год практикующий купание, Владимир Дунин, признается — этот процесс заставляет его душу петь, очищает от всего мирского.

«Чувство свободы, чувство одухотворенности, вообще просто полет души (все это есть — Прим.ред)», — рассказывает он.

Ожидая своей очереди, люди настраиваются и делятся советами. Особенно это важно перед дебютным купанием — на набережной лейтенанта Шмидта новичкам помогают моржи со стажем. Основатель сообщества «Невские моржи» Роман Лебедев предостерегает: процесс купания требует тщательной подготовки. Особенно важно следить за колебаниями температуры тела: любые отклонения должны стать поводом для обращения к врачам.

«После погружения в ледяную воду температура тела человека повышается примерно до 40 градусов и спустя минуту накатывает такое ощущение и в принципе люди воцерковленные называют это божественной благодатью, которая спускается и в принципе в груди ты это ощущаешь. Ощущения очень положительные», — делится своими впечатлениями он.

Самые теплые чувства накрывают всех: и женщин, и мужчин, и даже школьников.

«Я сегодня готовилась целый день, боялась, что я не зайду, но я смогла», — рассказывает одна из прихожанок.

«Когда выходишь, вытираешься, и вот все тело как иголочками колет», — добавляют другие.

В Москве Главный храм вооруженных сил России наполняют голоса православного хора. Вечерняя литургия здест большая редкость, она бывает лишь по большим праздникам несколько раз в году.

На другом конце Москвы россияне массово соблюдают крещенскую традицию окунания в холодные купели. Погружаясь в освещенную воду с головой, они произносят молитвы и просят Всевышнего подарить им покой и гармонию. Среди тех, кто присоединился к традиции в этот раз — кадеты и военнослужащие. Они принимают участие в купаниях в первых рядах.

«Супер! Бодрит, закаляет. Сразу пробирает до духа, сила появляется», — делятся впечатлениями они.

За силу и дух во время обряда молятся и родные участников специальной военной операции, чьи близкие защищают границы страны.

«С надеждой, что вернется здоровый, мы все его будем ждать», — высказывают главное желание они.

За крещенским здоровьем к купелям выстраивается очередь. Самое большое число верующих журналисты фиксируют у Главного храма ВС РФ: там же числится самое большое количество купелей. В семи чашах могут одновременно купаться четырнадцать человек, еще сотни желающих ждут возможности прикоснуться к божественному на берегу. Не смущает прихожан даже сильный снегопад, обрушившийся на регион вместо крещенских морозов.



С морозами в Крещение вынуждены бороться жители Красноярска и Якутска. В заветную ночь температура воздуха и там, и там опускалась ниже 20 градусов, а в Якутии и вовсе грянули сорокаградусные морозы. Многие верующие участвуют в крещенских купаниях постоянно, но признаются- дух захватывает как в первый раз.

«Очень холодно, но ощущения незабываемые», — признается жительница Красноярска Диана Караваева.

В Якутию, чтобы проверить себя на прочность, приехали туристы. Цунь Яо признается: в момент кульминации ему показалось, что все системы организма пойдут в отказ.



«Очень холодная вода! Мне показалось, что я утону, дыхание резко прекратилось, началась паника. Но потом я привык и уже начал дышать спокойно. Тут живут по-настоящему сильные люди», — поделился впечатлениями он.

На земле верующих оберегали сотни спасателей. Возле каждой иордани оборудованы пункты обогрева, питания и горячих напитков. Вся вода по поверью будет иметь магические свойства до полуночи 20 января.

Ранее 5-tv.ru писал, что категорически нельзя делать на Крещение.