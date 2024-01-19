МИД Казахстана анонсировал переговоры по Сирии в астанинском формате

В Казахстане пройдут переговоры по Сирии в астанинском формате

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Встреча будет проходить в соответствии с коллективным обращением стран-гарантов.

Очередные переговоры по Сирии пройдут в астанинском формате в казахской столице на следующей неделе. Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«21-я международная встреча по Сирии в рамках астанинского процесса пройдет в столице Казахстана 24–25 января», — сказал он в беседе с журналистами.

Смадияров добавил, что встреча была возобновлена в соответствии с коллективным обращением стран-гарантов (России, Ирана и Турции).

Последние переговоры в рамках астанинского процесса проходили 20–21 июня 2023 года. В 20-й встрече приняли участие делегации России, Турции и Ирана, представители правительства Сирии и сирийской опозиции, а также наблюдатели.

Как передает посольство Казахстана в РФ, на ней обсуждались вопросы изменения региональной обстановки вокруг Сирии и «ситуация на земле», усилия по урегулированию в арабской стране, борьбу с терроризмом, меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что КСИР нанес удары по позициям боевиков ИГ* в Сирии в ответ на атаки в городе Керман. Гвардейцы выявили и уничтожили места сбора командиров и «ключевых элементов» серией ударов баллистическими ракетами.

Два мощных взрыва прогремели 3 января в иранской провинции Керман вблизи кладбища, на котором похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани. Предварительно, взрыв был осуществлен дистанционно при помощи двух сумок-переносок.

* — организация, признанная террористической и запрещенной в России.