Терпение лопнуло: КНДР провела испытания подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23»

Фото: KCNA / ТАСС

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Северная Корея нашла управу на политических оппонентов, устроивших массовые испытания своего вооружения внеочередной раз подряд.

Недвусмысленный сигнал от Пхеньяна получили сразу три страны, проводящие совместные военные учения. Северная Корея начала технические испытания новой высокотехнологичной системы ядерного вооружения. Система, способная наводить ужас на прямых оппонентов, получила имя «Хэиль-5-23».

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, старт работ начался после того, как США, Япония и Южная Корея объединили свои усилия на военно-морских учениях у острова Чеджу. Военная подготовка трех государств продлилась три дня, чем привлекла внимание Ким Чен Ына.

«В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Восточного моря (Японского моря. — Ред.) важное испытание подводной системы ядерного оружия „Хэиль-5-23“, которая находится в разработке», — говорится в сообщении ЦТАК.

В Корее отметили, что правительство страны продолжит вести активную работу по противодействию и сдерживанию военной агрессии США и стран-союзников.

Терпение Пхеньяна лопнуло после того, как сразу три активно развивающих вооружение страны объединились ради военных учений. Первый раз похожую картину в Корее наблюдали в октябре 2023 года: тогда США, Южная Корея и Япония провели учения близ Корейского полуострова.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Японии заявили о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР.