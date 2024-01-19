Летевший из Москвы в Кемерово самолет экстренно сел в Новосибирске

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Прокуратура осуществляет проверку инцидента.

В Новосибирске совершил вынужденную посадку борт авиакомпании «Победа». Об этом сообщили в Telegram-канале западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что воздушный лайнер выполнял рейс Москва — Кемерово. Однако пилоты обнаружили техническую неисправность, из-за которой приняли решение немедленно пойти на снижение. Что именно за поломка была выявлена, пока информации нет.

В настоящее время самолет отстранили от полетов. По имеющимся данным, никто из 179 пассажиров не пострадал. Сейчас они ожидают вылета в Кемерово.

«Транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по факту незапланированной посадки», — говорится в пресс-релизе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил построить свыше 600 авиалайнеров в ближайшие годы. В условиях санкций необходимо иметь полностью отечественный и современный парк авиалайнеров.