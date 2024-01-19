Ллойда Остина вызвали для дачи показаний в комитет конгресса США

Фото: Reuters / POOL

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Шеф Пентагона скрывал от общественности свою болезнь.

Комитет по делам ВС США вызвал главу Пентагона Ллойда Остина для дачи показаний. Соответствующий документ был опубликован на сайте организации.

Слушания пройдут 14 февраля в 18:00 по московскому времени. Отмечается, что причиной стала тайная госпитализация министра.

У него диагностировали рак простаты. Его госпитализировали еще 1 января. Однако в Белом доме об этом узнали лишь через несколько дней. Сейчас 70-летнего Ллойда выписали из госпиталя. Какое-то время он будет работать из дома.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ллойд скрывал свое заболевание от руководства страны. Однако, как отметил представитель Белого Дома Джон Кирби, после вскрывшейся правды Байден не утратил доверия к министру обороны. При этом в США звучали призывы, чтобы Ллойд добровольно покинул занимаемый пост. Тот, впрочем, это делать отказался.